Kim Milyoner Olmak İster'de, öz ailesi hakkındaki yorumlarıyla olay olan 34 yaşındaki Buket Ebru Söylemez, gelen tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve yedi yıl avukatlık yaptıktan sonra farkındalık koçluğu, kuantum terapistliği ve uluslararası nefes terapistliği eğitimleri alan Söylemez, ''Ulusal ve uluslararası projeler geliştirdim. Bunlardan biri de koşulsuz sevgi davası, kendi ebeveynlerime açacağım. Parayı bulunca açacağım'' diyerek eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.