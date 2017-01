Bu güne kadar gelişen tüm siyasi gelişmelerde hep ‘’Bekleyip görelim’’ diye diye bu günlere geldik.

Artık nerde olduğumuzu, nerde duracağımızı, ne istediğimizi, ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğinin altını çizip bunlar da bizim kırmızıçizgilerimiz diyebilmenin zamanı gelmiştir.

Bu güne kadar hep sandığa giderek bizleri yönetecek olanları seçeceğimizi zannederken hep başkalarınca yönetilenleri seçtik. İşte bizim sebep olduğumuz bu durum nedeniyle hep talimatla yönetilenlerin bizleri onlar adına yönetmesini sağladık.

Bu nedenle bu güne kadar toplumsal ilerleme değil toplumsal gerileme ve çöküş oldu. Kendi yönetimimizde olan tüm kurumlarımızı kaybettik. Üretimden kopartıldık, İhracat kalemlerimiz nerdeyse sıfıra yaklaştı. Kendi para birimimiz yok merkez bankası yönetiminin kullandığımız para birimine herhangi bir müdahalesi söz konusu değil, dış ticaret açığımız hiçbir ülkede yok.

1974’den günümüze nüfusumuz nerdeyse üçe katlandı, her yıl yeni yeni vatandaşlıklar eklenip devam etmekte. Artan bu nüfus üstelik da sayısı bilinmeden herhangi bir planlama yapmak mümkün değil.

1986’dan günümüze her yıl ‘’KKTC’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamak’’diye başlayan ‘’Ekonomik paketler ‘’ ile yönetilmekteyiz. Hatta bu paket imzalanmasa su bile yok. Her ay dilenci gibi taahhütname vermesek para da yok,Emredilen yapılmasa yine para yok.

İşin kolayını da bulmuşlar kim yapmasa o gider diğeri gelir. Baskıya dayanamayıp çekilenin yerine nasılsa yenisi hazır. Bir gecede parti bile kurulup hükümet yapılabilir.

Seçilmişler ayrı bir döngü içinde transfer var, kürsüden rüşvet deyip dolarları sallayan var, Bizi yardım heyeti yönetir diye cırlayıp hükümetten kaçan var.Var oğlu var ne isterseniz var yok yok.Sadece nisap zor sağlanır.Kürsüde kim konuşursa anlaşamalı olmadan kimse kimseyi dinlemez.Bir sürü komite kurulur ama hiçbiri eğer söz konusu yolsuzluksa ilelebet sonuçlanmaz,Statükonun aleyhine hiçbir yasa meclisten geçmez.Zarar gösteren hiçbir sermaye temsilcisinin bilançosu tetkik edilmez.

Nerden buldun yasası hiçbir zaman çıkmaz.

Faiz yasası çıkmaz

Sağlık yasası çıkmaz

Bankalar yasası çıkmaz

Özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak yasalar çıkmaz

Göç yasası kalkmaz

Eğitim ve Turizmimden vergi alınması için yasalar çıkmaz.

Merkez bankası üzerinden para transferlerin kontrol ve denetimi yeterince yapılmaz.

Bunların olmadığı bir yana TC’deki siyasi partiler Kıbrıslı yöneticilere salla babam salla.Sanki Kıbrıs konusunda çok şey biliyormuş gibi da kabak kestikçe keserler.

Artık gerek TC’nin ekonomik ve siyasal müdahalesine dur diyebilecek. Elçiliğin ve yardım heyetinin buradaki bulunuş sebebine uygun davranılmasını sağlayacak. Ekonomik protokol geçekten sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak paketlere imza atacak. Sağlık, Eğitim, İş yasalarını, Bankacılık ve finansman için gerekli yasaları çıkarabilecek, Vergi yasaları ve Hukukun üstünlüğünü sağlayacak adalet mekanizmasını getirecek hükümetlere ihtiyacımız vardır.

İşte benim kırmızı çizgilerim da bunlar..