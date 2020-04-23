Sattığı iç çamaşırlı fotoğrafları ile yılda yaklaşık 1 milyon dolar kazanan playbol modeli Iryna Ivanova , Instagram'da iç çamaşırlı paylaşım yapıp takipçilerine "Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz? O zaman biomdaki bağlantıya tıklayın" başlığı ile paylaştı.