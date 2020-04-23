'Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz?' diyen model, takipçilerini t
Sattığı iç çamaşırlı fotoğrafları ile yılda yaklaşık 1 milyon dolar kazanan playbol modeli Iryna Ivanova , Instagram'da iç çamaşırlı paylaşım yapıp takipçilerine "Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz? O zaman biomdaki bağlantıya tıklayın" başlığı ile paylaştı.
Playbol model Iryna Ivanova, "Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz?" diyerek takipçilerine davette bulundu. Ancak modelin bu paylaşımında verdiği bağlantıya tıklayanlar, ücretli canlı sohbet sitesine yönlendirildi.
23 Nisan 2020 Perşembe 18:48
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