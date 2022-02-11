Benler Kanser Habercisi mi?

Op. Dr. Fikret İrkin, deride meydana gelen benler hakkında bilgi verdi. Benlerin açık tenli cilt tiplerinde daha sık görüldüğünü söyleyen İrkin, ''Ben oluşumuna neden olan en önemli faktör genetiktir. Açık tenli ve mavi-yeşil gözlü olanlar, sarı-kızıl saçlı olanlar, çillenme eğilimi olan kişiler, güneşte kolay yanabilen cilt tiplerinde benler daha fazla görülür'' dedi.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR!

Benlerin ortaya çıkma zamanlarına göre ikiye ayrıldığını ifade eden İrkin, şunları kaydetti: ''Doğuştan beri mevcut olanlar ve sonradan ortaya çıkan benler. Doğuştan olan benler kahve renkli lekeler şeklinde başlayabilir, zamanla bu lekelerin üzerinde kabarıklıklar görülür. Bu benlerin üzerinde kalın kıllar bulunabilir. Boyutları yaşla birlikte artabilir. Vücudun yüzde 5’inden büyük alanı kaplayan doğuştan benlerin kanser gelişim riski fazladır.''

Benlerin farklı renk ve şekillerde görülebildiğini ifade eden uzman isim, ''Genellikle açık ya da koyu kahverengi tonlarında, ciltle aynı yüzeyde ya da kabarık olabilir. Koyu tenli kişilerde benler de daha koyu renklidir. Bazı benlerin kanser oluşturma riskleri vardır. Bu benler genellikle kenarları düzensiz olan, açık-koyu kahve renklerinin bir arada bulunduğu benlerdir'' diye ifade etti.

Benlerin yapısındaki bazı değişikliklerin kanser şüphesi uyandırması gerektiğini vurgulayan İrkin, ''Bu değişiklikler şöyle sıralanabilir: Renk yapısında değişiklik; açık renkli bir bende koyulaşma, kırmızı-siyah renk değişikliği olması, benin boyutunda büyüme, kenarlarının düzensizliği, benin üzerinde kaşıma, benlerin üzerine kanamaların görülmesi ve yaraların açılması bu durumlarda mevcut ben zaman kaybetmeden alınmalıdır'' diyerek açıklamasını sonlandırdı.