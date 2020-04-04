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Benli: Aç insan bırakmayacağız

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Benli, başta gıda desteği olmak üzere bölge halkının hayatınızı idame ettirebilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti
Benli: Aç insan bırakmayacağız

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, başta gıda desteği olmak üzere bölge halkının hayatınızı idame ettirebilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bugüne kadar ihtiyaçlı 353 kişinin kendilerine başvurduğunu kaydetti.

Benli, “3 aylık bir süre için bizim paramız vardır. Biz aç insan bırakmayacağız, bu sözümüzdür. Biz devletsek insanlar aç ölemez. 6 bin kusur gıda çantamız hazırdır” dedi.

Katıldığı bir programda Gönyeli Belediyesi’nin Covid-19 Koruma Programı’nı anlatan Benli, “Olağanüstü günler olağan şekilde yönetilmez” şeklinde konuştu.

İnsanlara tedarik sağlamanın yetmeyeceğini, onları salgından korumak gerektiğini de vurgulayan Benli, yaşlılara “Yalvarırım dışarıya çıkmayın, bizi arayın” diyerek seslendi.

Zorunlu olan, dışarıya çıkanlara da çağrı yapan Benli, “Biz sizi koruyacağız. Bize güvenin ancak dediklerimizi de yapın” dedi.

Belediyenin de veznesinin de kapalı olduğunu anımsatan Benli, “En az insan hareketi için hükümet gibi belediye de önlem aldı. Personelimizin hepsi on call’dur.  Kamusal alanda hijyenle ilgili ne yapabilirsek onları yaptık” dedi.

Halen açık olan iş yerleri olduğunu anımsatan, “71 açık işyerine çok ciddi direktifler verdik” şeklinde konuşan Benli, bu alanlarda da gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. 

Gönyeli halkının, bu süreçte suyu direk şebekeden kullanmasını isteyen Ahmet Benli, insanların kesik sularını bağladıklarını da ifade etti.

Gönyeli Belediye Başkanı, 65 yaş üzerindeki kişilerin dışarı çıkmaması gerektiğini yineleyerek, gıda ve ilaç tedariki için 0533 825 31 99 numaralı hattan kendilerine ulaşılabileceğini, alınan ürünlerin dezenfektelerinin yapılarak insanlara ulaştırıldığını vurguladı.

Benli, “Bu ekibin başında doktorlar ve diyetisyenler vardır” dedi.

Benli, “Devletin de belediyelerle organize olması gerekir” şeklinde konuşarak, kendilerine hiçbir yardımın gelmediğini söyledi.

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