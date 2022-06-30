Benli, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Zirvesi’nde

Toplantı, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de yapıldı. Benli’ye KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle eşlik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması ile başlayan zirvede, Avrupa’nın önemli belediye başkanları buluştu, yerel yönetimlerle ilgili son gelişmeler konuşuldu.
Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden seçilmiş belediye başkanları kentlerini ve ülkelerini temsil ediyor.
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