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Benli: “Avrupa’da Yeni Hedeflerimiz Var”

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Benli: “Avrupa’da Yeni Hedeflerimiz Var”
Benli: “Avrupa’da Yeni Hedeflerimiz Var”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 43’üncü Genel Kurulu’na katılan Gönyeli Belediyesi Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Temsilcisi Ahmet Y. Benli, “Avrupa’da yeni hedeflerimiz var, yerel yönetimlerimizin statüsünü çok daha güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Strazburg kentindeki toplantıya katılan Ahmet Y. Benli, Avrupa Konseyi Sosyalist Grup Başkanı Karl -Heinz Lambertz ile de görüştü. Görüşmeye, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle ve Strazburg Temsilciliği’nden görevli de katıldı.

“Geçmişte verdiğimiz büyük mücadeleler sonucu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Kıbrıs Türk belediyeleri için kazandığımız koltuklarda yer almak bizim için büyük bir onurdur” diyen Benli, şimdi yeni kazanımlara yoğunlaştıklarını vurguladı.

“Yerel yönetimlerde hizmet kalitesini yükseltmek, Gönyeli örneğini çoğaltmak ve Avrupalı vizyonumuzu ileriye taşımak için çalışıyoruz” diyen Benli, Karl Heinz Lambertz’le son derece yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ndeki gibi Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nde de yer almak istediklerini belirten Benli, şunları söyledi:

“Konsey’deki statümüze benzer bir statü ile ‘European Committee of the Regions’ta da çalışma olanağı arayışı içerisindeyiz. Bu yöndeki talebimizi bir mektupla iki hafta içerisinde ileteceğiz. Bu çabalarımız yerel yönetimlerimizin seviyesini yükseltmek için önemlidir.”

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