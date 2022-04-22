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Benli, İlk ve Anaokulu Öğrencilerini Kabul Etti

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Benli, İlk ve Anaokulu Öğrencilerini Kabul Etti
Benli, İlk ve Anaokulu Öğrencilerini Kabul Etti

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencilerini kabul etti.

Geleneksel koltuk devretme töreninin de yapıldığı kabulde Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli koltuğunu Eymen Yakudoğlu isimli öğrenciye devretti. Eymen Yakudoğlu başkanlık koltuğuna oturur oturmaz arkadaşlarının isteklerini yapmak için yola koyuldu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, çocuklara 23 Nisan nedeniyle küçük hediyeler de verdi.

Gönyeli İlkokulu Müdürü Rauf Öztüccar ise ziyarette yaptığı konuşmada, bu anlamlı bayramda kendilerini kabul ettiği için Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye teşekkürlerini sundu.

Okul yönetimi, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’ye çocukların 23 Nisan kıyafetleri için yaptığı katkı nedeniyle teşekkür ederek, bu sayede tüm çocukların 23 Nisan töreninde kıyafet giymesinin sağlandığını belirtti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Fazıl Plümer Anaokulu öğrencileri ile de bir araya geldi.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Müdür Muavini Selen Demirağ, ziyarette kendilerini kabul ettiği için Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye teşekkürlerini sundu. Ayrıca 23 Nisan gösterileri için çocuklara alınan t-shirtlere teşekkür etti.

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