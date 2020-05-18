Benli Kent güvenliği ile birlikte Kent Güzelliği de istiyoruz! Çok mu?

Benli, dikebilirler ama ben o gün belediye başkanı olmayacağım…

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, MOBESE kameralarına karşı olmadıklarını fakat Gönyeli’yi “demir yığınına çevirme” niyetinde de olmadıklarını belirterek “Gönyeli’yi biz yönetemeyeceksek bu koltuklarda da oturmayız!” dedi.

Gönyeli’nin planlı bir kent olduğunu belirten Benli, “estetik gelişim ve şehir disiplini anlamında hassastır” diyerek, “Güvenlik kameralarına karşı değiliz ancak yerel yönetimleri hiçe sayan ‘MOBESE ucubeliğine’ de izin verme niyetimiz yoktur.” dedi.

Benli, dikebilirler ama ben o gün belediye başkanı olmayacağım…