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Benli, Muhtarlar Birliği’ni kabul etti

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Yerel yönetimlerin “hizmet odaklı” bir vizyon izlediğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, tüm dünyada, yerinden yönetim ilkesiyle birlikte yerel yönetimlerin sorumluluklarının arttığını belirtti.
Benli, Muhtarlar Birliği’ni kabul etti

Yerel yönetimlerin “hizmet odaklı” bir vizyon izlediğini belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, tüm dünyada, yerinden yönetim ilkesiyle birlikte yerel yönetimlerin sorumluluklarının arttığını belirtti.
 

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Muhtarlar Birliği Başkanı Musa Suiçmez’i kabul etti.
Gönyeli Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan kabulde Muhtarlar Birliği Başkanı Musa Suiçmez, Başkan Benli ile görüş alışverişinde bulundu, hangi konularda işbirliği yapılacağı noktasında görüşme gerçekleştirildi.


Muhtarlar Birliği Başkanı Musa Suiçmez, muhtarların belediye ile halk arasında bir köprü görevi kurduğunu ifade ederek, yerel yönetimlerle işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Suiçmez, geçmişten bugüne çalışmalar yapıldığını ifade ederek siyasi ve politik bir takım çalışmaları gördüklerini söyledi.

“Hizmet nerede varsa biz de orada varız” diye konuşan Suiçmez, her zaman hizmetten yana olacaklarını söyledi.


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“Hizmet esastır”
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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ise yaptığı konuşmada yerinden yönetim anlayışının dünyada yükselen bir trend olduğunu kaydederek yerel yönetimlerin sorumluluklarının dünyada her geçen gün arttığını söyledi.


Yerel yönetimlerin hizmet esaslı olduğunu kaydeden Benli, halkın da seçmen olarak hizmet esaslı olarak oylarını verdiğini söyledi.


Benli, “Belediyeler ve muhtarlıklar hizmet esaslıdır. Belediyeler görevlerini yerine getirirken Belediyeler Yasası’nın bizlere verdiği sorumlulukla istişari kurul olarak muhtarlarla da görüşme fırsatı veriyor. Muhtarlar olmazsa belediyenin oturduğu yerden her insana ulaşması mümkün değildir. Bizim de muhtarlarımızla farklı görüşlerimiz olabilir ancak hayat bizi hizmet konusunda bir araya getiriyor” diye konuştu.

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