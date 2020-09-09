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Benli, Sanayi Odası’nı ziyaret etti 

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“Merkezi yönetim ile yerel yönetim anlaşmalıdır” 
Benli, Sanayi Odası’nı ziyaret etti 

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, devlet tarafından gerekçesiz ve siyasi bir şekilde iptal edilen “Her Eve Fiber Optik” Projesi’nin devamı için yürüttüğü mücadelesinde sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeye devam ediyor. 

Bu çerçevede Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı da ziyaret eden Benli, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’u ziyaret ederek her Eve Fiber Optik Projesi için destek talep etti. 

Yaşanan süreci ve gelinen noktayı da Sanayi Odası temsilcilerine aktaran Benli, kamu menfaatine olan bu projenin siyasi malzeme yapılmaması için ellerinden gelen yapacaklarını belirtti. Benli, mücadelelerini her platformda sürdüreceklerini de kaydederek gerek siyasi gerekse hukuksal yönden projenin devamı için çalışacaklarını belirtti. 

Benli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın projenin iptal kararının gerekçesi olarak ileri sürdüğü sebeplerin inandırıcı olmadığını kaydetti. 

Benli, bu hizmetten vazgeçmeyeceklerini de kaydederek mücadeleyi ve ihaleyi devam ettirdiklerini ifade etti. 

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise yaptığı konuşmada kamu yararına bir iş yapılacağını kaydederek hak vermemenin elde olmadığını söyledi. 

Yerel yönetim ile merkezi yönetimin uzlaşması gerektiğini kaydeden Avunduk, merkezi hükümetin şartları belirleyip belediyelere iletmesinin şart olduğunu söyledi. 

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