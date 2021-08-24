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Bennett-Biden görüşmesinde ana gündem "İran" olacak

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 26 Ağustos'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddesini İran konusu oluşturacak.
Bennett-Biden görüşmesinde ana gündem "İran" olacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 26 Ağustos'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddesini İran konusu oluşturacak.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılacak Naftali Bennett- Joe Biden görüşmesine ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, iki liderin görüşmesindeki ana gündem maddesini İran konusunun oluşturduğunu açıkladı.

ABD'ye nükleer anlaşmaya dönme konusunda "hata" uyarısı

İsrailli yetkili, görüşmede Bennett'in Biden'a 2015'teki nükleer anlaşmaya geri dönmeden hem İran'ın nükleer programı hem de bölgesel faaliyetlerinin önünü kesmek için bir strateji sunacağını vurguladı.

Yetkili, Bennett'in ABD Başkanı'nı 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmaya geri dönmenin "hata" olacağı konusunda uyarma niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Bennett, ABD ziyareti için bugün yola çıkıyor

Bennett 22 Ağustos'taki kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki görüşmede Biden'a İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmak için plan sunacağını söylemişti.

ABD ziyareti için bugün Washington'a hareket edecek olan Bennett, çarşamba ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelecek.

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