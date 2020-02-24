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Benter: ACE/ 2 proteini durdurabilir ve bloke edebilirsek sorunu çözeriz

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BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olan Kıbrıslı Türk bilim insanı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Koronavirüs’le mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Benter: ACE/ 2 proteini durdurabilir ve bloke edebilirsek sorunu çözeriz

Çalışmalarına 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başladığını söyleyen Prof. Dr. Benter, yaptıkları çalışmalarda, ‘Angiotensin sistemi’nin yeni bir boyutunu ortaya çıkardıklarını söyledi.

Prof. Dr. Benter, Angiotensin 1-7 sistemi ve ACE/ 2 denilen enzim; yani proteinin saptandığını ve ortaya çıkan bu sistem üzerinden pek çok ilaç üretildiğini anlattı.

Virüslerin hücrenin içine girmek için ACE/ 2 proteinine bağandığını açıklayan Prof. Dr. Benter, bu proteinin bu anlamda bir kapı görevi gördüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Benter, “Eğer ACE/ 2 proteini durdurabilir ve bloke edebilirsek sorunu çözeriz. Bu proteini durdurabilmek için uzun zamandır yaptığımız çalışmalar bu anlamda ışık olacak” dedi.

Kişilerin farkında olmadan haftalarca bu virüsleri taşıyabileceğini belirten Prof. Dr. Benter, virüslerin her bünyede farklı seyrettiğini ve ölümlerin özellikle ileri yaşlarda ortaya çıktığını açıkladı.
Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Dr. Benter, aşıların geliştirilmesinin çok önemli olduğunu da ifade ederek, Türkiye Sağlık Bakanı’nın daveti üzerine görüşmeye gideceğini ve orada kurulacak bir ekiple çalışacaklarını açıkladı.

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