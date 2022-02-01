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Benter’in Açıklamaları Rum Basınında

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Benter’in Açıklamaları Rum Basınında
Benter’in Açıklamaları Rum Basınında

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in, Taşınmaz Maş Komisyonu’nun (TMK) EVKAF’ın kapalı bölge Maraş’la ilgili bir davaya taraf olması yönünde karar üretmesine ilişkin açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Tüm Maraş’ı İstiyor – EVKAF Mağusa’nın Geniş Bölgesindeki Taşınmazlara Dair Aradığı Fırsatı Buldu” başlıkları altında verdiği haberinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Evkaf’ı, Kıbrıslı Rum eski mal sahiplerinin Maraş bölgesindeki bir taşınmaza ilişkin başvurusunda taraf olarak kabul etmesine dair EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter’in açıklamalarını yansıttı.

Gazete, TMK’nın aldığı karara ve Benter’in KKTC basınında yer alan açıklamalarına geniş yer verirken, Benter’in ve EVKAF’ın “tüm bölgeyi istediği” yorumunda da bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Maraş’ın Yüzde 100’ünü İstiyorlar”

Haravgi: “EVKAF Yüzde 100 Mal Sahibi – Maraş Belediye Başkanı: ‘Komite Truva Atı’”

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