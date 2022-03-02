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Bentley, Porsche dahil 4 bin lüks araç taşırken yangın çıkan kargo gemisi battı

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Bentley, Porsche dahil 4 bin lüks araç taşırken yangın çıkan kargo gemisi battı
Bentley, Porsche dahil 4 bin lüks araç taşırken yangın çıkan kargo gemisi battı

Portekiz’e bağlı Atlas Okyanusu’ndaki takımadalar topluluğu Azolar açıklarında seyrederken yangın çıkan, içinde binlerce lüks araç taşıyan kargo gemisi battı.

‘Felicity Ace’ adlı gemi ABD’deki Rhode Island’dan yola çıkmış Almanya’daki Emden Limanı’na gidiyordu. Gemide Porsche ve Bentley modelleri dahil 4 bin lüks araç bulunuyordu. 16 Şubat’ta yangın çıkmış mürettebat kurtarılmıştı.

Portekiz Donanması 22 kişilik mürettebattan kimsenin yaralanmadığını, tahliye edildikten sonra bir otele yerleştirildiklerini açıklamıştı. Gemiden sızıntı olmadığı duyurulmuştu.

Alman otomotiv devi Volkswagen sigorta şirketinin karşılayacağı zararın 155 milyon doları bulduğu açıklarken, Volkswagen’ın yan kuruluşu, İngiliz üretici Bentley 189 aracının gemide olduğunu bildirdi. Porsche ise gemide 1100 aracının olduğunu duyurdu.

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