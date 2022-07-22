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Benzin 1.23 TL, Mazot 1 TL ucuzladı

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Başbakan Ünal Üstel, yapılan hassas çalışmaların ardından 95 ve 98 Oktan benzin fiyatlarında da 1.23 TL, mazot fiyatlarında da 1 TL indirime gidildiğini açıkladı.
Benzin 1.23 TL, Mazot 1 TL ucuzladı

15 binTL üzeri maaş alan tüm kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti;

Benzin 1.23 TL, Mazot 1 TL ucuzladı

 

Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni bir karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emekli, 15 bin TL üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapacak.

30 Temmuz tarihinden itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.

Başbakan Ünal Üstel, yapılan hassas çalışmaların ardından 95 ve 98 Oktan benzin fiyatlarında da 1.23 TL, mazot fiyatlarında da 1 TL indirime gidildiğini açıkladı.

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