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Benzin Fiyatları Daha Da Artacak!

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Benzin Fiyatları Daha Da Artacak!
Benzin Fiyatları Daha Da Artacak!

Petrol ve akaryakıt piyasında yaşanan gelişmeleri KKTC’deki fiyatlara yansıtma şeklinde çalışan akaryakıt fiyatlama sistemine göre geçen hafta zamlanan benzinin önümüzdeki günlerde yeniden zamlanması bekleniyor.

KKTC’deki son fiyatlandırmada benzinin piyasa fiyatının 796 USD/ton, motorin fiyatının ise 735 USD/ton olarak dikkate alındığını belirten uzmanlar, hafta sonunda benzinin borsa değerinin 854 USD/ton’a, motorininin değerinin ise 787 USD7ton’a yükseldiğini ve önümüzdeki günlerde yeni fiyat ayarlaması yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.

KKTC’de akaryakıt fiyatları, dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları dikkate alınarak belirleniyor. Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü, daha önce fiyat belirlemenin 15 günlük sürelerle yapılmasını öngördüğü halde, piyasalardaki ve dolar kurundaki aşırı oynaklık nedeni ile bu süre beş güne kadar düşürülmüş bulunuyor.

Uluslararası piyasalardaki fiyatların yükselmeye devam etmesi halinde KKTC’deki akaryakıt ürünlerinin fiyatlarının haftalık olarak belirlenebileceği belirtiliyor. 26 Ocak 2022 tarihinde yapılan ve bir gün sonra yürürlüğe giren fiyat artışında, dolar kuru olarak 13.58,81 baz alınmıştı. 95 oktan benzin için ortalama 796.054 dolar/ ton, 98 oktan benzin için 796.0 54 dolar/ ton, eurodizel için 735.161 dolar/ton ve gaz yağı için de 788.429 dolar/ton fiyatları hesaplanmıştı. Bir önceki fiyatlandırmada 11.65 TL olan 95 oktan benzin 12.60 TL’ye, 11.89 TL olan 98 oktan benzin 12.84 TL’ye, 11.23 TL olan eurodizel 12.55 TL’ye ve 11.13 TL olan gaz yağı da 12.67 TL’ye yükselmişti.

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