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Benzin istasyonları artık içki satamayacak

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Benzin istasyonları artık içki satamayacak
Benzin istasyonları artık içki satamayacak

Benzin istasyonlarında alkollü içki satışı İçişleri Bakanlığı ve Merkez Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Yetkililer, bu kararını, benzin almaya giden araç sürücülerinin, istasyonlarda sergilenen içki şişelerini görüp araba sürerken içki içilmesini teşvik ettiğine dayandırdı.

Avcı: Çok doğru bir karar alındı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, benzin istasyonlarında alkol satışı uygulamasının kaldırılması için yaklaşık 10 yıldır mücadele ettiklerine işaret ederek, alınan kararın çok doğru bir karar olduğunun altını çizdi. Avcı, benzin istasyonlarında alkollü içki satışı yapılmasının zaten doğu bir uygulama olmadığını ifade ederek, gelişmiş ülkelerde alkol satışı yapılan yerlerin ayrı olduğunu ve benzin istasyonlarında asla alkol satışı yapılmadığını vurguladı.

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