  • BIST 2.553,35
  • Altın 977.113
  • Dolar 16.6389
  • Euro 17.6079
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal: Bayilerin yakıt ödeme süresi 7 güne düşürüldü

» »
Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, bayilerin yakıt ödeme süresinin 21 günden 7 güne düşürüldüğünü ifade ederek, akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil birçok eylemin gündemlerinde olduğunu açıkladı.
Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal: Bayilerin yakıt ödeme süresi 7 güne düşürüldü

Benzinciler Birliği, "ana bayilerin istasyonların ödeme sürelerini düşürmesi" gerekçesiyle akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil her türlü şok eylem yapma uyarısında bulundu.

Bayilerin, Pazartesi günü protesto amaçlı K-Pet’ten yakıt almadığı ve K-Pet’in direkt satış kanalı otomat sisteminden yakıt satmadığı belirtildi.

Benzinciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, K-Pet’ten alınan yakıtlarla ilgili ödeme vadesinin 21 günden 7 güne düşürülmesi nedeniyle 40 K-Pet bayisinin katılımıyla dün toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan bayiler oy birliğiyle KKTC Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu’na, akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil olmak üzere şok eylemler yapılması için yetki verdi.

ÇAĞDAL: ALINAN YAKITLARIN ÖDEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILD

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, konuyla ilgili açıklamada, yaşanan ekonomik krizle birlikte bayilerin aldıkları yakıtları ödemesi için verilen sürenin ana bayiler tarafından 21 günden 7 güne düşürüldüğünü ifade etti.

Çağdal, ana bayilerin bu uygulamasını kabul etmeyen akaryakıt istasyonlarının, Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu’na "süreci diyalog yoluyla çözmesi, durumun ivedilikle düzeltilmemesi durumda ise kapatma dahil olmak üzere şok eylemlerin" yapılması için yetki verdiğini kaydetti.

Bayilerin ödeme süreleriyle ilgili geçen yıl sonundan itibaren başlayan sürecin, ekonomik krizle birlikte daha da derinleştiğini belirten Levent Çağdal, ana bayilerin 21 günlük ödeme sürecini önce 15’e, bu hafta başı itibarıyla de 7 güne indirdiğini ifade etti.

Çağdal şöyle devam etti:

“Benzin istasyonları aldıkları bu vadeyi artırarak, kamu kurum ve kuruluşlarına, çiftçilere, belediyelere ve iş çevrelerine sunmakta ve akaryakıt sektörü bugüne dek böyle çalışmaktaydı. Artık bayiler bu şartlarda belirtilen kuruluşlara aynı desteği veremeyecekler. K-Pet yüzde 10 devletin olduğu, adanın yüzde 80 yakıtını ithal eden ve sektörde monopol durumda bir şirket olarak bayisine haksız rekabet etmemeli. Bayiye 7 gün vade ile yakıt verirken, aynı şirketler direkt satışlarda 30-40 gün vade vermektedir.”

Çağdal, ilerleyen günlerde akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil birçok şok eylemin yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Birlik Başkanı Çağdal, hükümet ve şirket yetkililerine, halkı mağdur etmemek adına sağduyulu ve çözüm odaklı kararlar alınması, Benzinciler Birliği ile iş birliği yapılarak, akaryakıtta kaos çıkmaması çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayat pahalılığı, maaşlara temmuz sonu yansıyacak28 Haziran 2022 Salı 11:01
  • Üstel: Hayat pahalılığı yüzde 50 öngörülüyor28 Haziran 2022 Salı 10:57
  • Vakıflar Emekliler Derneği’nden Emekliler Haftası mesajı28 Haziran 2022 Salı 10:54
  • Arıklı: 20 Temmuz’da güzel bir sürpriz olabilir28 Haziran 2022 Salı 10:53
  • Ataoğlu:Meclis komiteleri yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek28 Haziran 2022 Salı 10:52
  • YKP: Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!28 Haziran 2022 Salı 10:47
  • Kıbrıs Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Materia Bakımevi Ziyaret Edildi28 Haziran 2022 Salı 10:43
  • EL-SEN :Maliye Bakanı Sunat Atun’un, bir bakan gibi değil de bir vatandaş gibi davranması kabul edilemezdir.28 Haziran 2022 Salı 10:41
  • Benzinciler Birliği'nden şok açıklama!28 Haziran 2022 Salı 10:21
  • Abdullah Korkmazhan: Korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor28 Haziran 2022 Salı 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti