Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal: Bayilerin yakıt ödeme süresi 7 güne düşürüldü

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, bayilerin yakıt ödeme süresinin 21 günden 7 güne düşürüldüğünü ifade ederek, akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil birçok eylemin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Benzinciler Birliği, "ana bayilerin istasyonların ödeme sürelerini düşürmesi" gerekçesiyle akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil her türlü şok eylem yapma uyarısında bulundu.

Bayilerin, Pazartesi günü protesto amaçlı K-Pet’ten yakıt almadığı ve K-Pet’in direkt satış kanalı otomat sisteminden yakıt satmadığı belirtildi.

Benzinciler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, K-Pet’ten alınan yakıtlarla ilgili ödeme vadesinin 21 günden 7 güne düşürülmesi nedeniyle 40 K-Pet bayisinin katılımıyla dün toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan bayiler oy birliğiyle KKTC Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu’na, akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil olmak üzere şok eylemler yapılması için yetki verdi.

ÇAĞDAL: ALINAN YAKITLARIN ÖDEME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILD

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, konuyla ilgili açıklamada, yaşanan ekonomik krizle birlikte bayilerin aldıkları yakıtları ödemesi için verilen sürenin ana bayiler tarafından 21 günden 7 güne düşürüldüğünü ifade etti.

Çağdal, ana bayilerin bu uygulamasını kabul etmeyen akaryakıt istasyonlarının, Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu’na "süreci diyalog yoluyla çözmesi, durumun ivedilikle düzeltilmemesi durumda ise kapatma dahil olmak üzere şok eylemlerin" yapılması için yetki verdiğini kaydetti.

Bayilerin ödeme süreleriyle ilgili geçen yıl sonundan itibaren başlayan sürecin, ekonomik krizle birlikte daha da derinleştiğini belirten Levent Çağdal, ana bayilerin 21 günlük ödeme sürecini önce 15’e, bu hafta başı itibarıyla de 7 güne indirdiğini ifade etti.

Çağdal şöyle devam etti:

“Benzin istasyonları aldıkları bu vadeyi artırarak, kamu kurum ve kuruluşlarına, çiftçilere, belediyelere ve iş çevrelerine sunmakta ve akaryakıt sektörü bugüne dek böyle çalışmaktaydı. Artık bayiler bu şartlarda belirtilen kuruluşlara aynı desteği veremeyecekler. K-Pet yüzde 10 devletin olduğu, adanın yüzde 80 yakıtını ithal eden ve sektörde monopol durumda bir şirket olarak bayisine haksız rekabet etmemeli. Bayiye 7 gün vade ile yakıt verirken, aynı şirketler direkt satışlarda 30-40 gün vade vermektedir.”

Çağdal, ilerleyen günlerde akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil birçok şok eylemin yürürlüğe girebileceğini belirtti.

Birlik Başkanı Çağdal, hükümet ve şirket yetkililerine, halkı mağdur etmemek adına sağduyulu ve çözüm odaklı kararlar alınması, Benzinciler Birliği ile iş birliği yapılarak, akaryakıtta kaos çıkmaması çağrısı yaptı.