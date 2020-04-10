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Benzinciler birliği: “hükümetimizin aldığı tedbirler durmak üzere olan çarka çomak sokmaktadır”

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Benzinciler birliği: “hükümetimizin aldığı tedbirler durmak üzere olan çarka çomak sokmaktadır”
Benzinciler birliği: “hükümetimizin aldığı tedbirler durmak üzere olan çarka çomak sokmaktadır”

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği  ekonomik konularda hükümetimiz şu ana kadar aldığı kararların  yetersiz olduğunu savunarak, alınan ekonomik kararların  çalışanlara ve işletmelere derman olamadığını kaydetti.

 Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, “hükümetin aldığı tedbirlerin durmak üzere olan çarka çomak soktuğunu” savunarak,  ülkede çalışanlara, KOBİ’lere ve işletmelere nasıl kaynak aktarılabileceği, herkesi tekrar ekonomik hayata, tüketmeye ve çarkı döndürmeye teşvik etmek için çaba harcanması gerektiğini kaydetti.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal yazılı açıklamasında, Kovid-19’un tüm dünyayı kasıp kavurduğunu kaydetti.

Çağdal, “Önceliğimiz asgari ölüm İle bu pandemiyi atlatmak. Evde kalın yayılmasını önleyin ve sağlıklı kalın. Hükümetimiz bu konuda aldığı tedbirlerde şu ana kadar çok başarılı gidiyor. Bu şekilde atlatmamızı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzolasyon ve kapanan sektörlerin, “kırılgan ve TC’den gelecek kaynaklara bağımlı” ülke ekonomisini çökerttiğini ifade eden Çağdal, şöyle devam etti:

“Ekonomik konularda hükümetimiz şu ana kadar aldığı kararlar maalesef yetersiz. Alınan ekonomik kararlar çalışanlara ve işletmelere içinde bulunduğumuz ekonomik krizde derman olamamaktadır.

Kamu maaşları kesilmiş, özel sektör ve çalışanları sistem dışına alınmış, kamu ve devlet pazara ödemelerini yapamayacak noktadadır.

“AKARYAKIT SATIŞI MATRTTA YÜZDE 50 AZALDI”

Akaryakıt sektörü ve benzincile açık sektör olarak nitelendirilmekte ve hükümet tarafından açıklanan yetersiz desteklerden bile dışlanmış durumdadır. Akaryakıt satışı mart ayında % 50 düşmüştü.

Nisan ayı sonunda da % 70 düzeyinde düşeceği ilk 10 gündeki satışlardan görülüyor.”

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, benzin istasyonu işletmelerinin devlete, tüm kamuya, küçük ve büyük işletmelere kredili akaryakıt  sağladığını ifade ederek, 15 Mart’a kadar piyasadan en az bir aylık geriye dönük tüketim karşılığı alacaklarının bulunduğunu kaydetti.

Çağdal, kapalı sektörlerden ve  kamu işletmelerinden tahsilat yapılamadığını, ancak benzincilerden Alpet ve KPET dağıtım şirketleri ve tüm devlet kurumlarının  ödemelerini gününde talep ettiğini ve aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Tüm kapalı sektörler gibi benzinciler açık oldukları halde tahsilat yapamamakta ve büyük bir finansman açığı yaşamaktadırlar.

Hükümet ile yapılan tüm girişimlerimize ve ellerinde akaryakıt sektörünü rahatlatacak enstrümanlar bulunmasına rağmen gerekli tedbirleri almayarak benzincilerin batmasına gidecek bir yol açmaktadırlar.

Tüm işletmeler ve kamu kuruluşları bilmelidir ki acil ihtiyaç hastane ve ambulans dışında artık yakıt alımı peşin yapılmalıdır. Ayrıca belli bir zaman dilimi içerisinde, benzin istasyonları self servis çalışma sistemine geçmelidir.

Benzin istasyonu işletmecileri ve çalışanları, %70 düşen iş hacmine rağmen tam kadro salgın boyunca hizmet vermeye devam edecektir.

Salgını bir zaman süreci sonunda kurallara uyarak yeneceğimizi düşünüyorum.  Ekonomik bedeli ise, hükümetin yetersiz kararları İle çok üzün bir süre atlatamayacağız.

Salgın öncesi ekonomimiz zaten sıkıntılıydı. Evet finansal kaynaklarımız da kısıtlı ve devletin gelirleri 550 milyon TL’den 150 milyon TL’ye düştü. Fakat tüm dünyada ekonomistler çalışanlara, KOBİ’lere ve hatta büyük işletmelere ‘nasıl kaynak aktarırız nasıl herkesi tekrar ekonomik hayata, tüketmeye ve çarkı döndürmeye teşvik ederiz’ diye çaba harcarken, hükümetimizin aldığı tedbirler maalesef durmak üzere olan çarka çomak sokmaktadır.”

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