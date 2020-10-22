Benzinciler Birliği Vedat Benzinci Bölgesindeki Uygulamalar Nedeniyle Gönyeli Belediyesini Eleştirdi

Benzinciler Birliği, Gönyeli Belediyesi’ni eleştirerek, 4 aydan beri Vedat Benzinci benzin istasyonu bölgesinde yapılan uygulamaların, ekonomik kriz ve pandeminin etkilediği petrol istasyonu ve evleri daha da zora soktuğunu savundu.

Benzinciler Birliği, Gönyeli Belediyesi’ni eleştirerek, 4 aydan beri Vedat Benzinci benzin istasyonu bölgesinde yapılan uygulamaların, ekonomik kriz ve pandeminin etkilediği petrol istasyonu ve evleri daha da zora soktuğunu savundu.

Birlikten yapılan açıklamada, Vedat Benzincinin önüne çiçeklik, kaldırım ve bisiklet yolu yapılarak kapanmaya zorlandığı savunularak, bölgede daha önce yapılan üst geçite de işaret ederek, bunun bölge sakinlerinin evlerine gidip gelmelerinde mağduriyet yarattığını ileri sürdü.

Bölgede yapılan kazı çalışmaların sonlandırılmamasından dolayı, bölgedeki iş yerlerinin yoğun bir iş kaybına maruz bırakıldığı savunulan açıklamada, “petrol istasyonunun bu nedenlerle zarar etmesi ve konut sahiplerinin evlerine ulaşamamalarının haksızlık olduğu” ifade edildi.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, tüm basın mensuplarını ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini Gönyeli Belediyesi’nin bölgede yaptıklarını görmek için bölgeyi ziyaret etmeye çağırdı.