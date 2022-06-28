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Benzinciler Birliği'nden şok açıklama!

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KKTC Benzinciler Birliği 27 Haziran 2022 tarihinde 40 K-PET bayisinin katıldığı toplantıda Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu’nu rekabet kurallarına aykırı hareket eden dağıtım şirketine karşı şok eylemler için yetkilendirdi.
Benzinciler Birliği'nden şok açıklama!

KKTC Benzinciler Birliği, K-PET’ten alınan yakıtlarla ilgili ödeme vadesinin şirketin kaynağından 21 günde aldığı bilinen vadeyi bayisine 7 güne düşürmesi sonrası akaryakıt istasyonları ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan bayiler oy birliği ile KKTC Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu’na kapatma dahil olmak üzere şok eylemler yapılması için yetki verdi.

26 Haziran Pazartesi günü bayiler protesto amaçlı K-PET ten yakıt almadılar ve K-PET’in direkt satış kanalı otomat sisteminden yakıt satmadılar.

KKTC Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa’da gerçekleştirilen toplantıda yaşanan ekonomik krizle birlikte bayilerin aldıkları yakıtları ödemesi için verilen sürenin ana bayiler tarafından 21 günden 7 güne düşürüldüğünü ifade edildi. Ana bayilerin bu uygulamasını kabul etmeyen akaryakıt istasyonları, Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu’na süreci önce diyalog yolu ile çözmesi ve durumun ivedilikle düzeltilmediği durumda ise kapatma dahil olmak üzere şok eylemlerin yapılması için yetki verdi.

Başkan Levent Çağdal, bayilerin ödeme süreleriyle ilgili geçtiğimiz yıl sonundan itibaren başlayan sürecin ekonomik krizle birlikte daha da derinleştiğini belirterek, ana bayilerin 21 günlük ödeme sürecini önce 15’e bu hafta başı itibarı ile de 7 güne indirdiğini kaydetti.

Çağdal açıklamasına şöyle devam etti: “Benzin istasyonları aldıkları bu vadeyi artırarak kamu kurum ve kuruluşlarına, çiftçilere, belediyelere ve iş çevrelerine sunmakta ve akaryakıt sektörü bugüne dek böyle çalışmaktaydı. Artık bayiler bu şartlarda belirtilen kuruluşlara aynı desteği veremeyecekler. K-PET yüzde 10 devletin olduğu ve adanın yüzde 80 yakıtını ithal eden ve sektörde monopol durumda bir şirket olarak bayisine haksız rekabet etmemeli. Bayiye 7 gün vade ile yakıt verirken aynı şirketler direkt satışlarda 30-40 gün vade vermektedir.”

Çağdal ayrıca yapılan toplantıda ilerleyen günlerde bayiler olarak akaryakıt istasyonlarının kapatılması dahil birçok şok eylemin yürürlüğe girebileceğini ifade ederek, konu ile ilgili hükümet ve şirket yetkililerini halkı mağdur etmemek adına sağduyulu ve çözüm odaklı kararlar almaya, Benzinciler Birliği ile işbirliği yaparak akaryakıtta kaos çıkarmamaya çağırdı.

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