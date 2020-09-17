Benzinciler Birliği:“Yandaşlara istasyon izini vermek için tüzük değişti”

Açıklamada, Benzinciler Birliği’nin, söz konusu tüzüğün iptali için yasal yollara başvurulacağı da vurgulandı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Benzinciler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun, seçim yasakları içinde tüzük değişerek her kilometreye bir petrol istasyonu açılmasının önünü açtığını, tüzükte güvenliği veya standartları arttıracak herhangi bir değişikliğin yapılmadığını, aksine trafik kazası riskini arttıran düzenlemeler yapıldığını söyledi.

“Pandemi döneminde Bakanlar Kurulumuz da yapacak iş buldu, tebrik ederiz” denilen açıklamada, ada genelinde Avrupa Birliği standartlarında 50 adet benzin istasyonu olması gerekirken, KKTC de şu anda 150 adet faal benzin istasyonu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, Ulaştırma Bakanlığı önerisi ile tüzük değişikliğine gittiği ve kararın 16 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilerek, “Tüzükte yapılan diğer değişikliklere baktığımızda maalesef güvenliği ve standartları artıracak bir tek değişiklik yok” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, dünyanın elektrikli araçlara döndüğü ancak hükümetin halen benzin istasyonu kurmak istediğine de dikkat çekildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Kavşağa olan mesafe eski tüzükte 600 metre iken, 200 metreye ve belli yollarda 65 metreye çektiler. Herhalde kazaları nasıl artırırız diye plan yapıyorlar. Ayrıca geçici maddeler koyarak 46 yıl öncesine dönerek, eski izin varsa, 46 yıllık eski kapalı istasyon, bu tüzükle tekrar canlanabilir diyorlar.”

Tüzükte yapılan değişikliklerle ilgili “yandaşlara yeni benzin istasyonu izni vermek üzere planlandığı” iddiasına yer verilen açıklamada, “Zaten geldiğimiz noktada 150 istasyona da böyle kararlar ile ulaştık. Bu tüzükle yakın gelecekte 200 benzin istasyonuna ulaşırız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Benzinciler Birliği’nin, söz konusu tüzüğün iptali için yasal yollara başvurulacağı da vurgulandı.