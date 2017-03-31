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Benzine indirim geldi: İşte yeni fiyatlar!

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Benzine indirim geldi: İşte yeni fiyatlar!
Hükümet, akaryakıt fiyatlarında indirim yaptı...

Akaryakıt fiyatlarında 11 Mart’ta indirim yapan hükümet, fiyatlarda yeniden düzenlemeye giderek, benzin, gazyağı ve Euro Diesel fiyatlarını 5 ve 8 kuruş aşağı çekti.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, akaryakıt fiyatları bir ay içinde ikinci kez ucuzladı. Buna göre, 1 Nisan itibarı ile 95 ve 98 oktan benzinde 5;  Euro Dizel ve gazyağında 8 kuruş indirime gidildi.

1 Nisan itibarı ile yürürlüğe girecek uygulama uyarınca, 95 oktan benzin, 3.76 TL’den 3.71 TL’ye; 98 oktan benzin 3.96 TL’den 3.91 TL’ye, Euro Dizel 3.59 TL’den 3.51 TL’ye ve gaz yağı da 3.51 TL'den 3.43 TL’ye çekildi.

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