  • BIST 1.392,990
  • Altın 499,98
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Benzine okkalı zam!

» »
Benzine okkalı zam!
Benzine okkalı zam!

Ülkede bir çok tüketim maddesi zamlanırken geçtiğimiz aylarda yapılan akaryakıt zammının ardından bir zam daha geliyor.

Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda 95 ve 98 oktan benzine 35 kuruş zam yapma kararı aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Mars’a gitmek KKTC’ye gelmekten daha kolay"05 Ekim 2021 Salı 12:44
  • El-Sen: “Yap-işlet-devret” için karar çıkması halinde kurum genelinde sivil itaatsizliğe gidilecek05 Ekim 2021 Salı 12:07
  • Maliye Bakanı Oğuz: “Ocak Ayı Yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı,  Bugün Ödendi”05 Ekim 2021 Salı 11:51
  • KKTC Din Görevlileri Derneği Başkan İnik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı05 Ekim 2021 Salı 10:35
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanacak05 Ekim 2021 Salı 10:03
  • Harmancı: Siber saldırı yapılan haber siteleri için açıklama yaptığım için şahsıma 2 milyon TL’lik dava açmış05 Ekim 2021 Salı 09:44
  • Kuzey Akım'a gaz pompalanmaya başlandı05 Ekim 2021 Salı 09:27
  • Saner: Ocak ayına ait hayat pahalılığı bugün ödeniyor05 Ekim 2021 Salı 08:55
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?05 Ekim 2021 Salı 08:49
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar05 Ekim 2021 Salı 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti