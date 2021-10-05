Benzine okkalı zam!

Ülkede bir çok tüketim maddesi zamlanırken geçtiğimiz aylarda yapılan akaryakıt zammının ardından bir zam daha geliyor.
Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda 95 ve 98 oktan benzine 35 kuruş zam yapma kararı aldı.
Ülkede bir çok tüketim maddesi zamlanırken geçtiğimiz aylarda yapılan akaryakıt zammının ardından bir zam daha geliyor.
Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantıda 95 ve 98 oktan benzine 35 kuruş zam yapma kararı aldı.
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