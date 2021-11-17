Benzine Zam!

Akaryakıt Birimi tarafından akaryakıt fiyatlarında 30 ila 40 kuruş arasında bir artışa gidilmesini içere önerisi Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı
Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek
Bakanlar Kurulu yeni fiyatları onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan zamlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
Akaryakıt fiyatlarında 30 ila 40 kuruş arasında bir artışa gidilmesi öngörülüyor.
Eski fiyatlar:
Kurşunsuz 95 Oktan: 8.80 TL
Kurşunsuz 98 Oktan: 8.94 TL
Euro Dizel: 8.44 TL
Gazyağı: 8.39 TL
Zamlı fiyatlar:
Kurşunsuz 95 Oktan: 9.14 TL
Kurşunsuz 98 Oktan: 9.30 TL
Euro Dizel: 8.78 TL
Gazyağı: 8.75 TL
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