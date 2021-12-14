  • BIST 2.157,74
  • Altın 811.90929
  • Dolar 14.3687
  • Euro 16.2038
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Benzine Zam Geldi

» »
Benzine Zam Geldi
Benzine Zam Geldi

Benzine zam geldi

İşte yeni fiyatlar:

95 oktan 1.28 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.65 TL

98 oktan 1.31 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.85 TL

Euro D 1.14 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.23 TL

G.yağı 1.12 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.13 TL

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: Aşı Konusunda Herhangi Bir Sıkıntı Yok14 Aralık 2021 Salı 19:24
  • KTEZO: Kaybediyorsak Birlikte Kaybededelim14 Aralık 2021 Salı 19:01
  • Atun: Akaryakıt Konusunda Endişe Etmemizi Gerektiren Bir Durum Yoktur14 Aralık 2021 Salı 18:52
  • HAKSEN Başkanından Marketlerdeki Fiyat Farklarına Tepki14 Aralık 2021 Salı 18:33
  • Tatar: Dünyalı Olabilmenin Kudreti Ve Evrenselliğiyle İnsanlık Adına Bu Çalışmaları Yapmak Durumundayız Ve Yapıyoruz14 Aralık 2021 Salı 17:13
  • SÜİB Başkanı Başlar: Zamlara Dur Demenin Zamanı Geldi14 Aralık 2021 Salı 17:04
  • YÖDAK’ta Kalite Yönetim Sistemi Ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi İçin Protokol İmzalandı14 Aralık 2021 Salı 16:54
  • Tabipler Ve Öğretmenlerden İki Okula Ziyaret14 Aralık 2021 Salı 16:43
  • Araçtaki Aküyü Çaldı14 Aralık 2021 Salı 16:14
  • Memur-Sen: Kamu maliyesini güçlendirmenin tek yolu kayıt dışılığın önüne geçmek14 Aralık 2021 Salı 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti