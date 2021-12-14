Benzine zam geldi
İşte yeni fiyatlar:
95 oktan 1.28 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.65 TL
98 oktan 1.31 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.85 TL
Euro D 1.14 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.23 TL
G.yağı 1.12 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.13 TL
Benzine zam geldi
İşte yeni fiyatlar:
95 oktan 1.28 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.65 TL
98 oktan 1.31 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.85 TL
Euro D 1.14 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.23 TL
G.yağı 1.12 kuruş zam geldi yeni fiyat 11.13 TL
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