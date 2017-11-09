“Beraber Güldük, Beraber Ağladık” kitabının tanıtımı yapıldı

Merhum gazeteci İzzet-Rıza Yalın’ın 1963-1983 döneminde kaleme aldığı yazılarıyla yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptığı radyo-televizyon programlarının içeriklerinin yer aldığı “Beraber Güldük, Beraber Ağladık” adlı kitabı dün akşam tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı Gazeteciler Birliği’ndeki tanıtımda eski Cumhuriyet Meclisi Başkanları ve Başbakanlarından Hakkı Atun, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları, gazeteciler ve Yalın’ın yakınları da katıldı.



İzzet-Rıza Yalın konulu sinevizyon gösteriminin ardından konuşmalara geçildi. İlk konuşmayı yapan İzzet Rıza Yalın’ın oğlu Fevzi Yalın, babasının Kıbrıs Türk ulusal direnişine yayın ilkelerinden ödün vermeksizin hizmet ettiğini belirtti. Yalın, babasıyla ilgili görüntülü ve yazılı kayıtları dijital ortamlara aktarıp yeniden yayınlamak istediklerini dile getirdi.



Yalın, “Beraber Güldük Beraber Ağladık” kitabında babasının hep savunduğu Anadolu ve Kıbrıs Türklerinin kaderinin ortak ve birlikte yazıldığının ele alındığını ifade etti.



AKINCI: “BELGESEL HAZIRLANABİLİR”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasında BRT’nin Yalın’a bir vefa borcu olduğunu belirterek, kitaptan da faydalanarak, ilerde bir belgesel hazırlanabileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, kitabın toplumun tarihinden bir kesit olduğunu ifade ederek, bunun topluma büyük bir hizmet olacağını belirtti. Akıncı, Ayten Berkalp, Burhan Nalbantoğlu ve Kaya Bekiroğlu gibi topluma mal olmuş kişiler hakkında kitapların yazılması ve geleceğe aktarılmasının önemli bir eksikliği giderdiğini kaydetti.



Kendisinin belediye başkanı olduğu 1976’da Lefkoşa’daki belediye seçimlerinin Yalın tarafından en doğru ve tutarlı şekilde “Cumhuriyet” gazetesine aktardığına işaret eden Akıncı, söz konusu gazete kupürlerini halen sakladığını söyledi.



Akıncı, bu tip değerlerin ancak ailelerin sahip çıkmasıyla yaşatılabildiğini belirterek, devletin de elinden geleni ve üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti. Akıncı, toplumsal sorumluluk hissedilmesi ve bu tür isimlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Hakkı Atun, İzzet-Rıza Yalın’ı siyasete atıldıktan sonra tanıdığını belirterek, “Beraber Güldük, Beraber Ağladık” kitabıyla oğlunun babasına büyük bir hizmeti yerine getirmiş olduğunu belirtti.



ÖZKURT: “KAYNAK BELGE NİTELİĞİNDE”



BRTK Müdürü Meryem Özkurt da konuşmasında, kitabın BRT için bir kaynak-belge niteliği taşıdığını aktararak, başlı başına BRT tarihini anlatan bir kitabın eksikliğinin hissedildiğini söyledi.



BRT ile ilgili çok az araştırma ve tez konusu bulunduğunun altını çizen Özkurt, kitabın ikinci cildini BRT yayınlarında çıkarmak istediklerini bildirdi.



GÜVEN: “YALIN’IN HEM BİR AMİR, AYNI ZAMANDA EĞİTİCİ VE İYİ BİR DOST”



K.T. Gazeteciler Birliği adına konuşan eski KTGB başkanlarından ve BRT yöneticilerinden Hüseyin Güven de İzzet-Rıza Yalın ile ilgili anılarını dile getirdi.



Yalın’ın hem bir amir, hem de eğitici ve iyi bir dost olduğunu ifade eden Güven, TRT’deki “Eğitim Daire Başkanlığı”na benzettiği Yalın’ın tek başına bütün bir kurumu eğitecek düzeyde bir kişi olduğunu söyledi.



Güven, Yalın’ın BRT’deki görevinden alınmak istendiği süreçte yaşadığı zor günlere de değinerek, verilen hukuksal mücadeleye de anlattı.



TSOKOS: “İKİ TOPLUM ARASINDA KÖPRÜLER YENİDEN KURULMASINI ARZULUYORUZ”

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (CyBC) Yönetim Kurulu Başkanı Tanasis Tsokos, Yalın’ın 1955-63 yılları arasında CyBC’ye hizmet verdiğini belirterek, bugüne kadar CyBC’ye hizmet etmiş tüm Kıbrıslı Türklere teşekkür etti.

Davet aldığı için Yalın’ın ailesine de teşekkür eden Tsokos, CyBC’de iki toplumlu bir programda kitabın tanıtımını yapmak ve Yalın ailesini de CyBC’de görmek istediklerini belirtti. Tsokos, iki toplum arasında köprülerin yeniden kurulmasını arzuladıklarını ifade etti.



TOLGAY



Gazeteci Ahmet Tolgay da konuşmasında İzzet-Rıza Yalın’la ilgili anılarına yer verdi ve kitabın henüz yarısını okuduğunu, buna rağmen çok dolu ve geniş içerikli bir kitap olmasından dolayı ailesi ve yakınlarını tebrik etti.



“Belleksiz bir toplum, kuru kalabalıktan başka bir şey değildir” diyen Tolgay, tarihin gençler tarafından iyi bilinmediğini, hatta yanlış bilinip yorumlandığını da söyledi.



Konuşmaların ardından kokteyle geçildi.