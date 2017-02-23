Berat Albayrak eşini yardımcı atayan Aliyev’i tebrik etti

Bakan Berat Albayrak, eşini ‘Cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı’ görevine atayan Azerbaycan Cumhurbaşkanıyla görüşüp, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştü. Aliyev’in eşinin cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu. Aliyev de, “Türkiye’deki referandumun iyi geçeceğinden eminim” yorumunda bulundu.

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. aşkent Bakü'de Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısı bugün Haydar Aliyev merkezinde başladı. Toplantıya Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın Enerji Bakanları ayrıca İtalya Ekonomi Kalkınma Bakanı da katıldı.

Toplantının ardından ikili görüşmeler kapsamında Aliyev, Bakan Berat Albayrak’ı kabul etti.

Albayrak da Aliyev'e Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın selamlarını iletti ve eşi Mihriban Aliyeva’nın cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Aliyev de, Türkiye'de yapılacak referandum seçimlerine de değinerek, “Referandumun çok iyi geçeceğinden eminim. Türk halkı, iradesini ortaya koyacak ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak” dedi.