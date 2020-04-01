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Berat Albayrak: Firmalarımız lütfen işçi çıkarmasın

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Koronavirüs salgını sonrası birçok sektörde yaşanan toplu işten çıkarmalara ilişkin Bakan Albayrak'ın patronlara çağrısı "Lütfen işçi çıkarmayın" oldu.
Berat Albayrak: Firmalarımız lütfen işçi çıkarmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınladığı video aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuşmasında patronlara “Lütfen çalışanları işçi çıkarmak ve ücretsiz izne çıkarmak yerine kısmi çalışma ödeneğine başvurun” diye seslendi.

 

Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“- Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz
– Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz
– Adımlarımızı öncelikle dar gelirlilere yönelik attık
– İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunun çözmek için var gücümüzle çalışacağız
– Esnafımız merak etmesin devletimiz esnafımızın yanında.
– Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor.
– O zamana kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı güçlü tutacağız, üretim altyapımızı ayakta tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız.
– Salgın ortadan kalktığında küresel ekonomide çok iyi bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz.
– Yol haritamızda önceliğimiz vatandaşlarının gelirleri korunması ve kayıplarının telafi edilmesi.
– Nakdi yardım miktarının artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.
– Firmalarımız işçi çıkarmak ya da çalışanları ücretsiz izne çıkarmak yerine lütfen yerine kısmi çalışma ödeneğine başvursun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım.
– Sanayicimizin hem KOBİ’lerimizin taleplerini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.
– Devletimizin Hazinesi de imkanları da sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir.
– Tüm planları sürece göre kurguluyoruz, gerekli adımlarımızı atıyoruz ve atacağız.”

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