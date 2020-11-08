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Berat Albayrak istifa etti mi? Erdoğan'ın haberi var mı ? Gazetecilerden farklı iddialar
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TÜRKİYE
08.11.2020 20:13
Berat Albayrak istifa etti mi? Gazetecilerden farklı iddialar
Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan
istifa etti:
At izi it izine karıştı, Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin!
Etiketler:
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