Berat Albayrak, istifasının ardından twitter hesabını kapattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, instagram hesabından istifa ettiğini duyurdu.

''Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevimi sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım'' ifadelerini kullanan Albayrak, ''At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun'' ifadelerini kullandı.