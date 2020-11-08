  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Berat Albayrak neden istifa etti?

»
Berat Albayrak neden istifa etti?
Berat Albayrak neden istifa etti?

Twitter hesabını kapatan Berat Albayrak’ın Hazine Bakanlığı’ndan istifası akşama damga vurdu.Ekonomik sorunlardan kaynaklı olduğu düşünülen istifanın nedenini Berat Albayrak sağlık sorunu olarak açıkladı. Öne sürdüğü sağlık sorunu ne?

İşte Berat Albayrak’ın istifa nedeni

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe karan aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.”

2d2469ad-3964-4fe7-8b15-343272714494-001.jpg

İşte bu sözlerle “Berat Albayrak neden istifa etti” sorusunun da bir şekilde önünü almış oldu. Bu kez de Berat Albayrak’ın nasıl bir sağlık sorunu var bu soru merak konusu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye tarihinde ilk: 16 ay içinde iki Merkez Bankası Başkanı görevden alındı07 Kasım 2020 Cumartesi 15:14
  • TC MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme:07 Kasım 2020 Cumartesi 14:48
  • Bank Asya'nın Kurucu Ortağı Fetö Firarisi Sahte Kimlikle Yakalandı07 Kasım 2020 Cumartesi 11:22
  • TCMB Başkanlığına "Naci Ağbal" Atandı07 Kasım 2020 Cumartesi 10:18
  • T.C. Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı07 Kasım 2020 Cumartesi 09:37
  • Ankara'da Biden hazırlığı06 Kasım 2020 Cuma 22:42
  • Vedat Milor, ‘Bir aydın olarak iktidara tepkisizliğinizin Hürriyet’te yazmanızla bir alakası var mı’ sorusunu yanıtladı: Güzel bir soru...06 Kasım 2020 Cuma 21:21
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası06 Kasım 2020 Cuma 21:15
  • ‘Süt banyosu’na tutuklama06 Kasım 2020 Cuma 20:47
  • Türkiye'de Son 24 saat: 2 bin 436 yeni hasta, 83 can kaybı; 1914 kişi iyileşti06 Kasım 2020 Cuma 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti