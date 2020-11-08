Twitter hesabını kapatan Berat Albayrak’ın Hazine Bakanlığı’ndan istifası akşama damga vurdu.Ekonomik sorunlardan kaynaklı olduğu düşünülen istifanın nedenini Berat Albayrak sağlık sorunu olarak açıkladı. Öne sürdüğü sağlık sorunu ne?

İşte Berat Albayrak’ın istifa nedeni

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe karan aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.”

İşte bu sözlerle “Berat Albayrak neden istifa etti” sorusunun da bir şekilde önünü almış oldu. Bu kez de Berat Albayrak’ın nasıl bir sağlık sorunu var bu soru merak konusu.