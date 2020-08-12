Berat Albayrak: Türkiye daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak

"Biz krizlerden daha çok kriz lobisiyle uğraşıyoruz. Türkiye her gün batıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerden olacağını savunurken, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak" dedi.

CNN Türk'te konuşan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtikten beri kur üzerinde ekonomiye ölçmeye girdi.

"Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.

"Kur algısıyla ekonomiyi ölçme algısı var. Bunun eski dönemlere kıyasla bugün çok daha az etkilediği süreçteyiz. Bunu daha az etkilesin diye Türkiye'de ekonomik bir dönüşüm var. 2 yıl önce de bu seviyedeydi, tekrar indi, çıktı.

"Dünya yanıyor, Türkiye'nin güllük gülistanlık olduğunu iddia etmiyoruz. Biz krizlerden daha çok kriz lobisiyle uğraşıyoruz. Türkiye her gün batıyor. Battık bittik lobisi yine aynısını söylüyor. Algı üzerinden. Etkili değil ama bizi azınlık bir kesimimiz var, sosyal medya ile yatıp kalkan.

"Biz daha iyisini yapmakla mükellefiz, hem bu dünyada hem öbür dünyada bununla sorulacağız.

"Son dönemde, bütün bu süreçte, farklı kesimlerden farklı yorumlar her daim oluyor. Burada husus, çok net bir şekilde şu: Türkiye yabancı yatırım çekecek, ekonomisini büyütecek, içerideki yatırımları canlandıracak. Burada faiz kritik bir husus. Bizim sermayeyi ikiye ayırmamız lazım, sıcak para dediğimiz ve reel yatırımcı, rasyonel yatırımcı. Biz artık ikincisini daha öncelikliyoruz. Dünyaya para akıyor değil, hala pandemi sürecinin normalleşmesine başlamadık. Türkiye bu manada pozitif ayrışacağı için, bu süreçte ikinci dediğimiz yatırımcıları daha fazla çekmeye talip olduğu güçlü bir döneme gidiyor.

"Kriz döneminde, pandemi döneminde kur yine 7'lere çıktı, tekrar bir 6'lara çıktı. Yine 7'lere çıktı, iner çıkar. Burada esas konu şu, finansal güvenlik noktasında, ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin bütün bu dalgaları kontrollü şekilde yönetip yönetemediğidir, bu anlamda ciddi açıdan çok güçlü bir altyapıya sahip. Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmamasıdır. Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürebilecek bir yapıya kavuştu.

"Biz diyoruz ki turizmin gelmesi için, ihracatçı için benim para birimim daha cazip olsun, daha rekabetçi olsun. Bugün bu eleştirileri yapan, kötü niyetli bir kısmı, aslında reel iktisat noktasında bu eleştirileri yapmayan insanlar."