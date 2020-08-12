  • BIST 1.114
  • Altın 451,838
  • Dolar 7,2563
  • Euro 8,5572
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Berat Albayrak: Türkiye daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak

»
"Biz krizlerden daha çok kriz lobisiyle uğraşıyoruz. Türkiye her gün batıyor"
Berat Albayrak: Türkiye daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerden olacağını savunurken, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak" dedi.

CNN Türk'te konuşan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda.  Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçtikten beri kur üzerinde ekonomiye ölçmeye girdi.  

"Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak.

"Kur algısıyla ekonomiyi ölçme algısı var. Bunun eski dönemlere kıyasla bugün çok daha az etkilediği süreçteyiz. Bunu daha az etkilesin diye Türkiye'de ekonomik bir dönüşüm var. 2 yıl önce de bu seviyedeydi, tekrar indi, çıktı. 

"Dünya yanıyor, Türkiye'nin güllük gülistanlık olduğunu iddia etmiyoruz. Biz krizlerden daha çok kriz lobisiyle uğraşıyoruz. Türkiye her gün batıyor. Battık bittik lobisi yine aynısını söylüyor. Algı üzerinden. Etkili değil ama bizi azınlık bir kesimimiz var, sosyal medya ile yatıp kalkan.

"Biz daha iyisini yapmakla mükellefiz, hem bu dünyada hem öbür dünyada bununla sorulacağız.

"Son dönemde, bütün bu süreçte, farklı kesimlerden farklı yorumlar her daim oluyor. Burada husus, çok net bir şekilde şu: Türkiye yabancı yatırım çekecek, ekonomisini büyütecek, içerideki yatırımları canlandıracak. Burada faiz kritik bir husus. Bizim sermayeyi ikiye ayırmamız lazım, sıcak para dediğimiz ve reel yatırımcı, rasyonel yatırımcı. Biz artık ikincisini daha öncelikliyoruz. Dünyaya para akıyor değil, hala pandemi sürecinin normalleşmesine başlamadık. Türkiye bu manada pozitif ayrışacağı için, bu süreçte ikinci dediğimiz yatırımcıları daha fazla çekmeye talip olduğu güçlü bir döneme gidiyor.

"Kriz döneminde, pandemi döneminde kur yine 7'lere çıktı, tekrar bir 6'lara çıktı. Yine 7'lere çıktı, iner çıkar. Burada esas konu şu, finansal güvenlik noktasında, ekonomik altyapı noktasında Türkiye'nin bütün bu dalgaları kontrollü şekilde yönetip yönetemediğidir, bu anlamda ciddi açıdan çok güçlü bir altyapıya sahip. Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmamasıdır. Türkiye tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürebilecek bir yapıya kavuştu.

"Biz diyoruz ki turizmin gelmesi için, ihracatçı için benim para birimim daha cazip olsun, daha rekabetçi olsun. Bugün bu eleştirileri yapan, kötü niyetli bir kısmı, aslında reel iktisat noktasında bu eleştirileri yapmayan insanlar."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika haberi: Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:27
  • TC Dışişleri’nden Yunanistan’a azınlık okulu tepkisi: Asimilasyonun bir parçası12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:56
  • Dönmez: Araştırma için sismik kablo Akdeniz’e indi12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:51
  • Hatay Vali Yardımcısı, annesi ve erkek kardeşini tabancayla öldürdü11 Ağustos 2020 Salı 23:40
  • Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına: Gerekirse politikayı bırakıp eve dönerim11 Ağustos 2020 Salı 20:14
  • Akar: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin olmadığı projenin yaşama şansı yok11 Ağustos 2020 Salı 18:07
  • AB'den gerilimi artıracak açıklama! Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız11 Ağustos 2020 Salı 18:03
  • Son dakika! Akdeniz’de sıcak saatler… Yunanistan tekneye ateş açtı11 Ağustos 2020 Salı 16:20
  • Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın kontrol altına alındı11 Ağustos 2020 Salı 13:17
  • “Oruç Reis” Araştırma Gemisinin Faaliyetleri Rum Gazetelerinin Manşetlerinde11 Ağustos 2020 Salı 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti