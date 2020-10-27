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Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında

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Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında, yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi
Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'ye 'yeni bir yatırım dalgasının geldiğini' öne sürerken, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı... Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" dedi.

Citibank Yatırımcı Konferansı'nda çok uluslu şirketlere hitap eden Albayrak şunları söyledi:

"Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var.

"Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı.

"Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor.

"Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.

"Yeni ekonomik model, üretim, yatırım, iş imkanları, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.

"Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde hızla ön sıralara ilerlemesinin yanında, yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor."

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