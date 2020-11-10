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Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

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Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesinin ardından boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan getirildi.
Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesinin ardından boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan getirildi.

Damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasını kabul ettiği 27 saat sonra duyurulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak'tan boşalan koltuğa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ı atadı. 

Karar, 10 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

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