Berat Kandili Bu Gece İdrak Edilecek

Günahlardan arınma, temize çıkma anlamı taşıyan Berat Kandili bu gece idrak edilecek.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Berat Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda, Berat’ın borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nail olma anlamına geldiğini vurguladı.

Gökhan İndik, “Peygamber efendinin, bu gece hakkında, ‘Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim! Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurduğunu” kaydetti.

İndik, “Berat Kandili af ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi bakımından bizler için büyük bir fırsattır. Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık âlemi için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz” dedi.

Yeni korona virüs salgınından kurtulmak için dua edilmesi tavsiyesinde bulunan İndik, maddi zorluk içinde olanlara yardımcı olunması çağrısında bulundu. İndik, dernek olarak 500 gıda kolisi dağıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

İndik, sağlık çalışanlarına sabır ve metanet; hastalara da acil şifalar diledi.

AK HATAYLILAR KARDEŞLİK DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

AK Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek ise yayımladığı mesajda, “Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandil” dileklerinde bulundu.

Korona virüsü hastalarının şifa bulması temennisinde de bulunan İpek, “Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Berat Kandiliniz mübarek olsun” dedi.