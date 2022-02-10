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Berber Dükkanının Kadınlarla Yaptığı Tanıtımı Gören Bu Berbere Gelmek İstiyor

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Tayland'ın merkezindeki bir berber dükkanının yaptığı tanıtım, dünya genelinde infiale sebep oldu. Berberin tanıtımında kadın berberlere yer vermesinin ardından dünyanın birçok yerinden şirketi arayan kişiler, randevu talebinde bulundu.
Berber Dükkanının Kadınlarla Yaptığı Tanıtımı Gören Bu Berbere Gelmek İstiyor

Tayland'ın merkezindeki bir berber dükkanının yaptığı tanıtım, dünya genelinde infiale sebep oldu. Berberin tanıtımında kadın berberlere yer vermesinin ardından dünyanın birçok yerinden şirketi arayan kişiler, randevu talebinde bulundu.

Tayland'ın merkezindeki berber dükkanının kadın berberleri kullanarak hazırladığı reklam afişi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Kadın bir berberin erkek müşterisini tıraş ettiği anlarda kaydedilen fotoğraf, tanıtımı amacıyla sosyal medyada paylaşıldı.

Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtım infiale yol açtı! Dünyanın her yerinden randevu talebi yağıyor

KISA SÜREDE YAYILDI

Söz konusu tanıtım afişi kısa sürede dünya genelinde yayıldı. Kadın berberin fotoğrafını gören binlerce kişi, Tayland'daki berbere gitmek istediklerini belirterek, şirketten randevu talep etti. Ayrıca berber dükkanını, masaj salonu olarak algılayanlar da oldu.

 

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Durumun kontrolden çıkması üzerine berber şirketinden de açıklama geldi. Şirket, yoğunluktan dolayı teşekkür ettiklerini ancak bir berber salonu olduklarını ve masaj yapmadıklarını ifade etti.

 

Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtım infiale yol açtı! Dünyanın her yerinden randevu talebi yağıyor
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