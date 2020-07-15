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Beren Saat: "Netflix sosyal medya mı anlamadım?"

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Oyuncu Beren Saat, sosyal medya düzenlemesine ilişkin "Yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarmak" dedi.
Beren Saat: "Netflix sosyal medya mı anlamadım?"

Oyuncu Beren Saat, sosyal medya düzenlemesine ilişkin "Yaptırımlar ve denetlemeler olabilir ama bence çözüm artık nefret söylemlerini, ötekileştirmeyi hayatımızdan çıkarmak" dedi.

Saat, "Bütün kanalların yönetimin özgürlükten uzaklaşmasıyla dünyanın lider platformlarından birinin, Netflix’in Türkiye’ye gelişi eş zamanlı oldu. Tam böyle nefes alacak yerimiz kalmadı dediğimiz anda yepyeni ve daha dünyalı bir sistem girdi ülkeye. Netflix ile lokal hikayelerimizi daha geniş bir coğrafyada anlatabiliriz. Bir sosyal medya platformu olmayan Netflix’in torba yasa gibi o konuşmaya dahil edilmesini anlamadım." dedi.

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