Beren Saat’e Ulusal Duruş Onur Ödülü verildi

Ulusal Onur Duruş Ödülü alan Beren Saat, "Hazmetmesi çok zor bir yıl geçirdiğim ama sonucu güzel oldu. İyi ki Atatürk çocuğuyum" dedi

Ulusal Dayanışma Platformu tarafından 11 üniversitede gençlerle yapılan anket sonucu belirlenen 27 kişiye, ‘Ulusal Duruş Onur Ödülleri’ verildi. Ödül alanlar arasında Beren Saat de yer aldı.

“İYİ Kİ ATATÜRK ÇOCUĞUYUM”

Beren Saat, ödülünü aldıktan sonra kendisi için yeni bir konu daha çıktığını, ‘vatan haini’ ilan edildiğini ve hazmetmesi zor bir yıl geçirdiğini söyledi. Beren Saat, şöyle konuştu; “Çok yeni bir konu daha çıktı benim için… Vatan hainliğinden ‘Ulusal Duruş Onur Ödülü’ne varan bu bir yıllık süreç; biraz hazmetmesi zor ama sonucu güzel bir zaman dilimi oldu. İyi ki Atatürk çocuğuyum, bütün bunları yaşıyorum…” Beren Saat’in bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.Beren Saat, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında insan haklarına dair kaleme aldığı bir metin yüzünden takipçilerinin tepkisini çekmiş, hakaretlere uğramıştı. Saat, şehitler ve terör olayları konusunda da duyarsız olmakla suçlanıyordu. Ancak güzel oyuncu bi iddialara sert karşılık vermiş ve “Şehitler için edeceğiniz bir dua bana edeceğiniz küfürden daha çok işe yarar” demişti.