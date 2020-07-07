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Bergüzar Korel kendi haberini kendi yazdı

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Bergüzar Korel kendi haberini kendi yazdı
Bergüzar Korel kendi haberini kendi yazdı

Sanatçı Bergüzar Korel, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşıp, kadın vücuduyla ilgili medyada kullanılan ifadeleri hicveden bir ‘haber metni’ yazdı.

Bergüzar Korel, yaklaşık dört ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Bergüzar Korel’in mesajı şöyle:

“Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

“Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim : ) İyi yazlar olsun.”

Paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi, altında çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim☺️ İyi yazlar olsun

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