  • BIST 115.866
  • Altın 390,571
  • Dolar 6,8491
  • Euro 7,6987
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Bergüzar Korel’den Cardi B’ye uyarı: Bu benim kocam!

»
Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocası Halit Ergenç'in başrolünde oynadığı Muhteşem Yüzyıl'ı beğenerek izlediğini söyleyen şarkıcı Cardi B'ye göndermede bulundu.
Bergüzar Korel’den Cardi B’ye uyarı: Bu benim kocam!

Sosyal medya hesabı üzerinden milyonlarca takipçiye seslenen RAP şarkıcısı Carbi B, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Muhteşem Yüzyıl dizisini izlerken görülmüş ve bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kısa sürede konu üzerine binlerce paylaşım yapılınca Cardi B de bu konuya kayıtsız kalmamış ve dizinin hayranı olduğunu söylemişti.

Şarkıcının bu çıkışı halen güncelliğini korurken Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’den dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Trafikte seyir halindeyken kocasının fotoğrafının bulunduğu bir reklam afişini görüntüledi ve bu görüntüyü ‘Kimin kocası bu, bu benim kocam’ şarkısıyla Cardi B’ye gönderdi. İletinin altına da ‘anlatın ablaya’ notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YKS soru kitaçıkları erişime açıldı29 Haziran 2020 Pazartesi 10:55
  • 16 yaşındaki çocuk, kendisini taciz eden üvey babasını öldürdü29 Haziran 2020 Pazartesi 10:15
  • 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu29 Haziran 2020 Pazartesi 08:48
  • YKS’nin 2’nci ve 3’üncü oturumları bugün yapıldı28 Haziran 2020 Pazar 21:59
  • Doktor olmak için 60 yaşında YKS'ye girdi28 Haziran 2020 Pazar 16:45
  • Sınav yolunda kaza; yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti28 Haziran 2020 Pazar 16:37
  • Fatih Dönmez: “KKTC’nin batısında 7. Sondajı yapacağız”28 Haziran 2020 Pazar 16:16
  • Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan: Rakamlar artarsa ikinci pik yaşayabiliriz28 Haziran 2020 Pazar 12:04
  • YKS'nin ikinci oturumu koronavirüs önlemleri arasında gerçekleştiriliyor28 Haziran 2020 Pazar 11:52
  • YKS: Sınav soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı28 Haziran 2020 Pazar 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti