  • BIST 1.110
  • Altın 455,989
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya çağrı: Yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun

» »
Oyuncu Bergüzar Korel, tedavisi için gerekli olan ilacı alamayan Umut bebek ve SMA'lı çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunarak, "Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye’de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın" dedi.
Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca'ya çağrı: Yalvarıyorum bu çocukların sesini duyun

Oyuncu Bergüzar Korel, tedavisi için gerekli olan ilacı alamayan Umut bebek ve SMA'lı (Spinal Musküler Atrofi) çocuklar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu.

"Ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum" diyen Korel, "Lütfen, sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye’de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın" ifadelerini kullandı.

"HAKKI OLAN İLAÇLARI ALMALARINI SAĞLAYIN"

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Çok özür diliyorum. Böyle bir videoyu gerçekten koymak istemezdim ama ben artık gördüğüm şeylere çok üzülüyorum. Sizin desteğiniz istiyorum. Biraz önce Umut bebeğin sessizce içine ağladığı videosunu paylaştım. Gerçekten duygu sömürüsü yapmıyorum ama ben bir anne olarak bu çocukların bu haline dayanamıyorum. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu çocukları sahiplenin. En azından Türkiye’de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve Sağlık Bakanlığı’na yalvarıyorum, bu çocukların sesini duyun. Henüz Şubat ayında dünyaya gelmiş bu yavru, hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında, evde her yeri borular bağlanmış bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Ben buna dayanamıyorum ve aldığım nefesten utanıyorum."

UMUT BEBEK YARDIM BEKLİYOR

Adana’da yaşayan Kılıç çifti, ‘Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1’ hastalığına yakalanan ve hayatı elektrikle çalışan 5 cihaza bağlı 6 aylık bebekleri Umut’u kaybetmemek için yardım bekliyor.

İHA'nın haberine göre, bebeklerinin 15 günde bir alması gereken ilacı 40 gündür içmediğini söyleyen baba Mustafa Kemal Kılıç, “Şu an oğlumun dördüncü dozu kullanması gerekirken biz hala tek dozdayız. Yurt dışında bir ilaç var. ‘Zolgensma’ gen terapisi olarak geçiyor. Benim bu ilaca ulaşabilmem için 2,5 milyon dolara yakın param olması gerekiyor. Ancak devletimiz bu ilacı kabul ederse belki devletimize çok az fiyata gelecek” diye konuştu.

berguzar-korel-den-fahrettin-koca-ya-cagri-yalvariyorum-bu-cocuklarin-sesini-duyun-770634-1.

Oğlu adına Almanya ve Amerika’da bağış kampanyası başlattığını da belirten baba Kılıç, “Türkiye’de izin verilmiyor bağışa. Benim gibi birçok aile de böyle bir kampanya başlattı. Biz çocuğumuzun sağlığıyla mı uğraşalım bağış mı toplayalım. İlk hedefimiz devletimizin verdiği 'Spinraza' ilacı. Devlet bunu bize verdi. Reçetemiz onaylandı ama ilaç gelmiyor. Yetkililere sesleniyorum. Yarınımız yok. Zaman daralıyor. Korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Ceyda Kılıç ise oğlunun başında her gün eşiyle birlikte nöbetleşe uyuduklarını belirterek, “Rahatsızlığını öğrenince ilk başta bir şok geçirdik. Çok zor günler atlattık. Hala da atlatıyoruz. Hala diğer dozlarını alamadı ilacın. Yasal prosedüre takılıyor. Bir an önce oğlumuz Umut’a umut olsunlar. SMA’lı bebekler ölmesin. Zaman çok daralıyor. Uyuyamıyorum bile. Kalkınca nefes alıyor mu diye hemen bakıyorum. Her gün böyle geçiyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çikolata yiyince neden mutlu oluruz?19 Ağustos 2020 Çarşamba 21:42
  • Ekran karşısında fazla zaman geçiren gençlerin dikkat etmesi gerekenler19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:32
  • Ortak makyaj malzemesi, koronavirüsü 4-5 saatte bulaştırabilir19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15
  • Ünlü bilim yazarı araştırdı: İnsanlık yok olsa Dünya’da neler olur?18 Ağustos 2020 Salı 22:34
  • Sonbaharda ikinci dalga umumi tuvaletlerden gelecek18 Ağustos 2020 Salı 19:45
  • 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü18 Ağustos 2020 Salı 19:15
  • E-sigaralar corona riskini arttırıyor18 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • Otomobillerde hava yastığı oyunu: İnsan hayatını riske atıyorlar18 Ağustos 2020 Salı 17:58
  • NASA, Dünya'nın Manyetik Alanındaki Çökmenin Büyüdüğünü Açıkladı18 Ağustos 2020 Salı 13:28
  • İşte masterchef'te ilk kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı, bir kez daha gururlandırdı18 Ağustos 2020 Salı 08:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti