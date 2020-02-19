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Berkalp Unutulmuyor Unutturulmuyor..!

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Berkalp Unutulmuyor Unutturulmuyor..!
Berkalp Unutulmuyor Unutturulmuyor..!

Şampiyonlar liginde maçın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas’a ödülünü “1954’te Fenerbahçe'de kadın voleybol ve kadın basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Dr. Ayten Salih Berkalp verdi.

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet sahasında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı maçın sonunda vefa örneği yaşandı.

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas’a ödülünü “1954’te Fenerbahçe'de kadın voleybol ve kadın basketbol takımlarının kurulmasına öncülük eden Dr. Ayten Salih Berkalp verdi.

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