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Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra keşif raporu

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Haziran Direnişi'nde polisin attığı biber gazı kapsülünün kafasına isabet etmesi sonrası yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra keşif raporu hazırlandı.
Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra keşif raporu

 Raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin sadece gaz tüfeği kullanıcısı olduklarından, olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtildi.

Berkin Elvan davası kapsamında 10 Nisan 2019'da yapılan keşif sonucu İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına girdi.

29 Mayıs 2019 tarihli raporda, Berkin Elvan'ın olay yerinde yaralandığını gösterilen nokta ile 1'inci ZET'çi polis arasındaki mesafenin 59,40 metre, 2'nci ZET'çi polis arasındaki mesafenin ise 60,70 metre mesafe olduğu belirtildi. 

Cumhuriyet'te yer alan hebere göre raporda, gaz tüfeğinin kullanımı esnasında verilecek açıyı ölçerek atış yapmak için herhangi bir aparatı bulunmadığı, verilecek açının arazi, rüzgar, mesafe unsurları göz önüne alınarak el kararı ile ayarlandığı belirtilerek "Söz konusu olay yeri özellikleri ve mesafeler göz önüne alındığında 15 ila 20 derecelik bir açı ile atış yapılmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Olay anında polisler atış yaparken havanın yağmurlu olmadığı, görüş açısının açık olduğu ifade edilen raporda, 1 numaralı ZET'çinin omuz ile kalça arasında kol dirseğine dipçiği sıkıştırmak suretiyle, 2 numaralı ZET'çinin ise kaldırım kenarında bulunan muhtemelen bir direk benzeri cisme yaslanarak hafif kafasını eğmek suretiyle atış yaptığının anlaşıldığı, polislerin sırt kısımlarının kamera dönük olduğundan kaç dereceyle atış yapıldığı tespit edilemediği belirtildi.

Raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin sadece gaz tüfeği kullanıcısı olduklarından, olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtildi. Raporda,"Jandarma genelinde gaz tüfeği eğitimlerinin yapıldığı İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'ndaki usta öğrencilerin veya Adli Tıp Kurumu'nun ilgili başkanlıklarınca kusur oranlarının tespit edilmesinin uygun olduğu" ifadelerine yer verildi.

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