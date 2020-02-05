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Berkin Elvan duruşmasında hakim: Dosyanın yüzde 90’ı bitti, artık sona yaklaştık

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Gezi protestoları sırasında İstanbul Okmeydanı’nda polisin attığı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, dosyanın yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.
Berkin Elvan duruşmasında hakim: Dosyanın yüzde 90’ı bitti, artık sona yaklaştık

DHA’nın haberine göre Rüzgar “Bazı zorluklar da yaşanmadı değil, bilirkişi görevden çekildi. Biz mahkeme olarak bir an önce yargılamayı bitirmek için adımlar attık. Dosyanın yüzde 90’ı bitti gibi bir şey. Artık sona yaklaştık. Tüm dosyayı inceleyip öyle karar vereceğiz. Bizim vereceğimiz karar nihai bir karar değil” dedi.

Duruşmaya Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Gamze Elvan’ın yanı sıra Gezi protestoları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfiye Sarısülük de katıldı.

Mahkeme başkanının konuşmasının ardından söz alan Elvan ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut, dosyaya giren 5 Mayıs 2014 tarihli Ulusal Kriminal Büro Raporu'nu, 19 Ocak 2015 tarihli Jandarma Kriminal Raporu'nu, 10 Ocak 2019 tarihli özel bilirkişi raporunu tek tek anımsatarak hepsinde olay anında Okmaydanı'nda bir eylem olmadığının aktarıldığını söyledi.

Son raporun kabul edilemez olduğunu belirten Akbulut, “Bu raporların tamamı bize olay anında bize bir çatışma olmadığını söylüyordu. Dosyadaki görüntüleri çıplak gözle izlediğimizde biz de bunu rahatlıkla görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elvan ailesinin bir diğer avukatı Can Atalay ise, dosyanın tamamlandığını ve bu sebeple dosyaya yeni rapor alınmaması gerektiğini söylediklerini ancak mahkeme heyetinin yeni rapor alınması konusunda ısrarcı davrandığına dikkat çekti. Atalay alınan ek rapora İçişleri Bakanlığı'nın müdahale ettiğini de savundu.

Avukat Can Atalay, duruşma savcısı mütalaa vermeden önce dosyadaki delillere ilişkin son bir savunma yapmak istediklerini belirterek süre talep etti. Sanık avukatları da bilirkişi ek raporu yeni aldıklarını belirterek rapora ilişkin savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tanık Muhammet Akkaya hakkında yeniden zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verdi. Heyet, taraflara bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

15 yaşındaki Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te evden çıkmış ve kafasına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle komaya girmiş, 269 günün ardından yaşamını yitirmişti.

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