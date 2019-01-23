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Berkin’i vuran polis belirlendi: Tutuklanma talebi yine reddedildi

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Berkin Elvan'ı vuran polisin Fatih Dalgalı olduğu kesinleşti. Dalgalı'nın tutuklu yargılanma talebi yine reddedildi. Dava 27 Şubat'a ertelendi
Berkin’i vuran polis belirlendi: Tutuklanma talebi yine reddedildi

Özel teknik bilirkişi heyetinin İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği raporda, Berkin Elvan’ın vuran polis Fatih Dalgalı olduğu kesinleşti.

Adli Tıp Kurumu’nun ısrarla incelememe yapmaması üzerine Berkin Elvan’ın vurulma anına ait görüntüler özel teknik bilirkişi heyetine gönderildiği ortaya çıktı.

23 sayfalık bilirkişi raporunda, “Dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından 13.47.17 zamanında yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir” denildi.

Berkin Elvan dosyasında sanık polis Fatih Dalgalı’nın tutuklu yargılanması talebi yine reddedildi. Dava 27 Şubat’a ertelendi.

TANIKLAR DİNLENDİ

“Olası kasıtla öldürmek” suçundan müebbet hapsi istenen Fatih Dalgalı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi. Tanık Serdar D., sanığı tanımadığını, özel TİM’de olduğunu,  olay günü gelen farklı anonslar üzerine farklı farklı yerlere gittiğini belirterek, “Olay günü Okmeydanı’na gitmedim” dedi. Olay yeri görüntülerini duruşma salonunda izleyen tanık Serdar D., olay yerine gitmediğini, polisleri de tanımadığını sözlerine ekledi. Tanık Mahir P. ise olay tarihinde Zeytinburnu’nda görev yaptığını, Okmeydanı’nda görev yapmadığını anlatarak, “Gerekirse telefon kayıtlarına da bakılmasında bir sakınca görmüyorum” ifadelerini kullandı.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Elvan Ailesi’nin Avukatı Can Atalay, dosyanın eksiğinin kalmadığını kaydederek, “Olay yerinde keşif yapılmalıdır. Sanığın suç işlediği açıktır. Sanığın delil karartma ihtimali vardır. Sanığın tutuklanmasını talep ediyorum” dedi. Söz alan Elvan Ailesi’nin diğer bir avukatı da sanığın başından beri yalan söylediğini, Berkin’i hedef gözeterek vurduğunu ve tutuklanması gerektiğini belirtti. 

“ATIŞ HAVAYA DOĞRU YAPILMADI”

10 Ocak 2019 tarihli 23 sayfalık bilirkişi raporu, bir öğretim görevlisi, bir adli bilişim uzmanı  ve bilgisayar mühendisi tarafından hazırladı. Raporun sonuç kısmında, iyileştirilmiş  görüntüler üzerinde yapılan incelemede, Berkin Elvan’ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Raporda, “Ancak dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından 13.47.17 zamanında yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir” denildi. Yapılan incelemede, atışın havaya doğru yapılmadığı ve söz konusu atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği vurgulanan raporda, atış mesafesinin de yaklaşık 65 metre olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.  

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