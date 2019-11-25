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Berlin: Akıncı ve Anastasiadis kahvaltıda selamlaştı! Ama ayrı masalarda kahvaltı yaptılar!

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Berlin: Akıncı ve Anastasiadis kahvaltıda selamlaştı! Ama ayrı masalarda kahvaltı yaptılar!
Berlin: Akıncı ve Anastasiadis kahvaltıda selamlaştı! Ama ayrı masalarda kahvaltı yaptılar!

Berlin: Akıncı ve Anastasiadis kahvaltıda selamlaştı! Ama ayrı masalarda kahvaltı yaptılar!

Nikos Anastasiadis ve Mustafa Akıncı, pazartesi sabahı kaldıkları Adlon Kempinski Oteli'nde bir araya geldiler.
 
Anastasiadis ve Akıncı sabah kahvaltısında tesadüfen buluştular ve bir birlerine seslendiler.

Liderler kahvaltılarını ayrı ayrı masalarda yaptı.
 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, öğleden sonra ayrı ayrı temaslar  yapması bekleniyor.

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