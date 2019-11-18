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"Berlin buluşması önemli"

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Berlin’deki Kıbrıs barış zirvesine “net hedeflerle ve çok iyi ön hazırlıkla gidilmesi” gerektiğini söyledi.Kaynak: "Berlin buluşması önemli"
"Berlin buluşması önemli"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Berlin’deki Kıbrıs barış zirvesine “net hedeflerle ve çok iyi ön hazırlıkla gidilmesi” gerektiğini söyledi.

Kiprianu, “Çeşitli taraflardan gelen bilgiler bu buluşmanın muhtemelen beklenenden çok daha büyük öneminin olacağını söylüyor” iddiasını da ortaya koydu.

Berlin buluşmasına bir hafta kaldığını, başarı olasılıklarını en yükseğe çıkarma hedefiyle çok iyi ön hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Kiprianu, “Daha sonrasında gayri resmi konferansa gidilebilmesi ve orada özlü müzakerelerin yeniden başlamasının kararlaştırılabilmesi hedefiyle olumlu sonuca ulaşılabilmesi için bütün gücümüzle katkıda bulunmamız gerekiyor” dedi.

Kiprianu, Türkiye’nin beşli toplantıya gitmeyeceği yönündeki iddialara rağmen, Berlin’den başarı elde edilmesi için sonuç alıcı görüşmeler yapılmasının önemine değindi.

Andros Kiprianu, referans şartlarına ilişkin bir ilke anlaşmasına varılması ve bunun gayri resmi konferansa gitmesi gerektiğini ifade ederek, BM kararlarında belirtilen çerçeve temelinde müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğumuza ikna etmemiz gerektiğini söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Kıbrıs sorununun çözümü için tek görüşme zemininin iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunun net bir şekilde ortaya koyulmasının şart olduğunu ve farklı şeylerin ortalıkta dolaşmasının çözüm hedefine hizmet etmediğini vurguladı. Kiprianu, bu buluşmanın sonuçlarına göre AKEL’in Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’i değerlendireceğini de sözlerine ekledi.

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