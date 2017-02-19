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Berlin Film Festivali’nde 72 ülkeden 399 film gösterildi

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Berlin Film Festivali’nde 72 ülkeden 399 film gösterildi
67. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "Altın Ayı" ödülünü Macar Yönetmen Ildiko Enyedi’nin "Beden ve ruh" (Teströl és lélekröl) filmi kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, festivalde dağıtılan ödüller Berlinale Palast sinemasında düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Hollandalı yönetmen Paul Verhoeven jüri başkanlığını yaptığı festivalde “Altın Ayı" ödülüne “Beden ve ruh” filmiyle Macar yönetmen Ildiko Enyedi layık görüldü.

GÜMÜŞ AYI FİNLANDİYALI YÖNETMENİN OLDU

En iyi yönetmen dalında "Gümüş Ayı" ödülünü "Umudun diğer tarafı" (Toivon tuolla puolen) filmiyle Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaeki alırken, en iyi erkek oyuncu ödülü Thomas Arslan'ın "Aydınlık Geceler" (Helle Naechte) filmindeki rölüyle Avusturyalı oyuncu Georg Friedrich'e verildi.

En iyi kadın oyuncu ödülünü Güney Koreli yönetmen Hong Sangsoo’nun "On the Beach at Night Alone" filminde oynadığı rolle Kim Min-hee aldı.

FELİCİTE FİLMİ JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Jüri büyük ödülü Fransız yönetmen Alain Gomis'in yönettiği “Felicite" filmi layık görüldü.

En iyi senaryo dalındaki Gümüş Ayı ödülünü "A Fanstatic Woman" filmiyle Şilili Sebastin Leilo ve Gonzalo Maza alırken, kısa metrajlı filmlerde "Altın Ayı" ödülünü ise Portekizli yönetmen Diogo Costa Amarante'nin “Cidade Pequena” filmine verildi.

67. Berlinale’de ödüllerinin kategorileri ve kazananlar ise şöyle:

En iyi film (Altın Ayı): Ildiko Enyedi/“Beden ve ruh”
Jüri Büyük Ödülü: Alain Gomis/"Felicite"
En iyi yönetmen: Aki Kaurismaeki /"Umudun diğer tarafı”
En iyi kadın oyuncu: Kim Minhee/"On the Beach at Night Alone"
En iyi erkek oyuncu: Georg Friedrich/"Ayınlık geceler"
En iyi senaryo: Sebastian Lelio und Gonzalo Maza /"A Fantastic Woman"
Alfred Bauer Ödülü: Agnieszka Holland/"Pokot"
En iyi ilk film: Carla Simon/"Summer 1993"
En iyi kısa film (Altın Ayı): Diogo Costa Amarante /"Cidade Pequena"

72 ÜLKEDEN 399 FİLM

Berlin'de 9 Şubat’ta başlayan 67. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 72 ülkeden 399 film gösterildi, 18 film de "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri için yarıştı.

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